Süper Kupa öncesi... Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Süper Kupa öncesi basın mensuplarına konuştu. Baki, yabancı hakem kullanılmasına ilişkin gelen soruya, "Bizim fikrimiz en başından beri net. Biz böyle ciddi konularda ironi de yapmayız. Bu kadar toplumsal kaosa sürükleyen bir konuda, yok robotmuş, oymuş, buymuş gibi saçmasapan, salakça, ergence üslup da kullanmayız" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 10:59
Süper Kupa öncesi... Selahattin Baki'den Erden Timur'a gönderme!
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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, yabancı hakem konusunda gelen soruya cevap verdi.

Beyaz TV'ye konuşan Selahattin Baki, "Yabancı hakem talebiniz devam ediyor mu?" sorusuna, "Bizim fikrimiz en başından beri net. Biz böyle ciddi konularda ironi de yapmayız. Bu kadar toplumsal kaosa sürükleyen bir konuda, yok robotmuş, oymuş, buymuş gibi saçmasapan, salakça, ergence üslup da kullanmayız" cevabını verdi.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 17 Mart'ta Kasımpaşa ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yabancı hakem konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Erden Timur'un o günkü sözleri şu şekilde;

"Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz! Yabancı hakem olsun! Buyursun olsun. İçeride Okan Hoca'ya söyledim. Robot hakem olsun, varsın robot hakem olsun. Hiç sorun yok. Otomatik, robot, yabancı olsun. Kabul ediyoruz. Ama siz yabancı hakemlerin evine giderseniz, çocuğunu tehdit ederseniz, AVM'de fotoğrafını çekerseniz, etrafını sararsanız yine olmaz! Aylardır söylüyoruz. Madem ki yabancı hakemin, saniyedeki görüşünü, kararının adil olduğunu düşünüyoruz. 3 tane yabancı hakem seçelim, sonuç neyse başımızın üstüne! 15 aydır söylüyorum. Hiç karşılık alamadım. Tüm maçların hepsini izlesin hakemler. Yabancı hakem olunca Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor ya..."


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