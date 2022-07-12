Juventus, Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattı
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Türkiye U17 Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Kenan Yıldız, Juventus'a transfer oldu.
Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
BARCELONA DA İSTİYORDU!
Alt yaş gruplarında gösterdiği performans ile dikkat çeken orta saha oyuncusu, İspanyol ekibi Barcelona'nın da listesinde yer alıyordu.
KENAN YILDIZ KİMDİR?
On numarada ve kanatlarda oynayabilen Kenan Yıldız, geçen sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.
2021 yılında itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan, çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
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