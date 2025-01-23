Juventus, Kolo Muani'yi açıkladı!
Juventus, Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Juventus, bir süredir gündeminde yer alan Randal Kolo Muani transferini resmiyete döktü.
İtalyan ekibi, Paris Saint-Germain'den Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Muani için yapılan kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almıyor.
PSG'de sezonun ilk yarısında 14 maçta süre bulan Muani, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #juventus #paris saint-germain #transfer #Randal Kolo Muani
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