Juventus, Lazio karşısında 1 puanı 90+6'da kaptı!

İtalya Ligi'nde 24. hafta maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Juventus, Lazio ile karşı karşıya geldi. Sahasında 2-0 geriye düşen Juventus, 2-2'lik skorla maçta puan almayı başardı.
Lazio'nun gollerini 45. dakikada Pedro ve 47. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.
Juventus'un golleri 59. dakikada Weston McKennie ve 90+6. dakikada Pierre Kalulu'dan geldi.
Ev sahibi Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu beraberlik sonrası Juventus 46, Lazio 33 puana yükseldi.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Inter'e konuk olacak. Lazio, Atalanta'yı ağırlayacak.