İtalyan basını duyurdu: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

Juventus ile Kenan Yıldız arasında uzun süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelindi. İtalyan ekibinde bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan milli futbolcu, yeni kontratıyla maaşında büyük bir artış yaşayacak.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız ve Juventus, 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. 20 yaşındaki futbolcunun şu anki kontratından yıllık 1.7 milyon Euro kazandığı ve bu ücretin gelecek sezondan itibaren 7 milyon Euro'ya yükseleceği ifade edildi. Böylece Kenan Yıldız, yeni kontratıyla mevcut maaşının 4 katından fazlasını kazanmış olacak.

Kenan'ın imzayı attıktan sonra bu sezonki maaşının 6 milyon Euro'ya yükseleceği ve sadakat bonusu olarak 6 milyon Euro kazanacağı kaydedildi.

Haberde, Kenan Yıldız için şu ifadeler kullanıldı, "En büyük sürpriz, tüm en iyi sürprizler gibi, transfer dönemi bittikten sonra geldi. Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi, sadece bir imza değil, dünyaya bir mesaj niteliğinde. Juventus, eski ihtişamına geri dönmek istiyor ve Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin uzatılması bunun ilk adımı" ifadeleri yer aldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dusan Vlahovic, 12 milyon Euro'luk maaşıyla takımının en fazla kazanan ismi konumunda. Vlahovic'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ve Kenan'ın gelecek sezonla birlikte takımın en fazla kazanan ismi olacağı aktarıldı.

Juventus formasıyla bu sezon 31 maçta forma giyen Kenan Yıldız 9 gol ve 8 asist kaydetti.