Juventus puanı duraklamalarda kaptı!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus ve Bologna, 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız ikinci yarı oyuna girdi.

Juventus puanı duraklamalarda kaptı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 09:50

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus, Bologna'yı konuk etti.

Bologna, 30. dakikada Ndoye ile öne geçti. Konuk ekip, 52'de Pobega ile farkı ikiye çıkardı. Juventus, 62'de Koopmeiners ile farkı 1'e indirdi. Kenan Yıldız, 64'te Fagioli'nin yerine oyuna girdi.

Ev sahibi takım, 90+2'de Mbangula ile skoru eşitledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Juventus puanını 27, Bologna ise puanını 22 yaptı.

MOTTA TOPU HAKEME ATTI

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, maç içerisinde hakeme sinirlendi. İtalyan çalıştırıcı, oyunun durduğu anda topu eline alıp hakeme sert bir şekilde attı. Bu hareketin ardından Motta 52. dakikada kırmızı kart gördü.


Etiketler: #bologna #juventus #Thiago Motta

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