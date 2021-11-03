Juventus Şampiyonlar Ligi'nde kral!

Ligde dökülen Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız ilerliyor. Torino ekibi, Zenit'i 4-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 07:29
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde kral!
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Juventus evinde Zenit'i konuk etti.

Torino ekibi, Paulo Dybala'nın 12', 58'(p), 73' Federico Chiesa ve 82. dakikada Alvaro Morata'nın kaydettiği gollerle rakibini 4-2 mağlup etti.

Rus ekibinin golleri ise 26' Leonardo Bonucci(k.k.) ve 90+2' Sardar Azmoun'dan geldi.

Bu sonucun ardından Juve grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Zenit ise 3 puanda kaldı.



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