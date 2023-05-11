Juventus - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalyan Juventus, UEFA Avrupa Ligi yarı final turu ilk maçında kendi sahasında İspanyol Sevilla'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:48
Juventus - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, yarı final ilk maçında kendi sahasında Jose Luis Mendilibar'ın takımı Sevilla'yı konuk edecek.

JUVENTUS - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

JUVENTUS - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, turnuvanın çeyrek final turunda Sporting'i toplamda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Sevilla ise Manchester United'ı toplamda 5-2 mağlup ederek yarı finalist olmuştu.



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