Juventus - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalyan Juventus, UEFA Avrupa Ligi yarı final turu ilk maçında kendi sahasında İspanyol Sevilla'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, yarı final ilk maçında kendi sahasında Jose Luis Mendilibar'ın takımı Sevilla'yı konuk edecek.
JUVENTUS - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
JUVENTUS - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, turnuvanın çeyrek final turunda Sporting'i toplamda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Sevilla ise Manchester United'ı toplamda 5-2 mağlup ederek yarı finalist olmuştu.
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