UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
UEFA Konferans Ligi yarı finalinde oynanacak West Ham United - AZ Alkmaar maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin West Ham United ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.
İngiltere'nin Londra şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak.
Müsabakada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.
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