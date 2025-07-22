Juventus'tan Francisco Conceiçao kararı: Resmen açıklandı!

İtalya ekibi Juventus, geçen sezon Portekiz'in Porto takımından kiralanan Francisco Conceiçao'nun bonservisini aldı.
Juventus, 22 yaşındaki Portekizli milli futbolcu Conceiçao ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI
Porto ise transferin 32 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.
Kariyerine Porto'da başlayan kanat oyuncusu, 2022'de Hollanda temsilcisi Ajax'a transfer olduktan 1 yıl sonra Portekiz ekibine döndü.
Conceiçao, geçen sezon kiralık oynadığı Juventus'ta 40 maçta 7 gol attı.