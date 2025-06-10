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Juventus'tan Igor Tudor kararı: Comolli resmen açıkladı!

Juventus'tan Igor Tudor kararı: Comolli resmen açıkladı!

10.06.2025 14:16:00
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Cumhuriyet Spor
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Juventus'tan Igor Tudor kararı: Comolli resmen açıkladı!

Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, yeni sezonda da takımın başında Igor Tudor'un olacağını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, yeni genel direktörü Damien Comolli için imza töreni düzenledi.

Comolli düzenlenen törende Igor Tudor'la yola devam edeceklerini açıkladı.

Geçen sezona Thiago Motta yönetiminde başlayan ve alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayıran Juventus, teknik direktörlük görevine geçici olarak Igor Tudor'un getirildiğini açıklamıştı.

Comolli, Tudor'un yeni sezonda da takımda olacağını belirtip, "Igor Tudor 2025/2026 sezonunda da teknik direktörümüz olacak. Birlikte çalışıyoruz, onun teknik direktörümüz olarak kalacağını açıkça tekrarlamak istiyorum. Tudor ile Ligue 1'de tanıştığım zamanı çok iyi hatırlıyorum. O sezon takımının fiziksel yoğunluğu, bağlılığı gerçekten etkileyiciydi" dedi.

Juventus'a ara transferde kiralık olarak katılan Kolo Muani'yi takımda tutmak istediklerini söyleyen Comolli, Fransız futbolcunun İtalya'da kariyerini sürdürmek istediğini belirtti.

Muani için Comolli, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Kolo Muani'nin kiralık sözleşmesinin uzatılması konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardık. Muani gelecek sezon da bizimle kalmak istiyor" ifadelerini kullandı.


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