Juventus Teknik Direktörü Massimo Allegri'den Paul Pogba açıklaması

18 Aralık 2022 Pazar, 09:28

Juventus'un hocası Massimo Allegri, bu sezon transfer ettikleri Paul Pogba'nın sahalara dönüş tarihinin hala belli olmadığını söyledi.

İtalyan teknik direktör yaptığı açıklamada Pogba konusunda hayalperest olunmaması gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Pogba'nın ne zaman sahalara geri döneceğini bilmiyorum. Gerçek bu, bunu söylemek zorundayım çünkü her gün bununla ilgili soru alıyorum. Henüz sahada çalışmaya bile başlamadı, tutarlı bir gelişme gösterdiği bile söylenemez"