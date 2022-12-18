Juventus Teknik Direktörü Massimo Allegri'den Paul Pogba açıklaması
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi juventus'un teknik direktörü Massimo Allegri, yıldız futbolcu Paul Pogba'nın takıma ne zaman döneceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Allegri, "Pogba'nın ne zaman sahalara geri döneceğini bilmiyorum. Gerçek bu, bunu söylemek zorundayım çünkü her gün bununla ilgili soru alıyorum" dedi.
Juventus'un hocası Massimo Allegri, bu sezon transfer ettikleri Paul Pogba'nın sahalara dönüş tarihinin hala belli olmadığını söyledi.
İtalyan teknik direktör yaptığı açıklamada Pogba konusunda hayalperest olunmaması gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:
"Pogba'nın ne zaman sahalara geri döneceğini bilmiyorum. Gerçek bu, bunu söylemek zorundayım çünkü her gün bununla ilgili soru alıyorum. Henüz sahada çalışmaya bile başlamadı, tutarlı bir gelişme gösterdiği bile söylenemez"
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