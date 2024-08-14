Juventus'da sürpriz ayrılık! Wojciech Szczesny...

Juventus, Wojciech Szczesny ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, 34 yaşındaki kaleciye hizmetleri için teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 17:43
Juventus'da sürpriz ayrılık! Wojciech Szczesny...
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Juventus, 34 yaşındaki deneyimli kaleci Szczesny ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

2017 yılında Arsenal'den İtalyan ekibine transfer olan file bekçisi için Juventus 18.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Juventus formasıyla 252 maçta forma giyen Szczesny, Juventus tarihinde 200'den fazla maça çıkan 7. yabancı oyuncu oldu.

Wojciech Szczesny'in Juventus kariyerinde, 3 Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası olmak üzere toplam 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Juventus, sayfasında yaptığı açıklamada oyuncuya emekleri için teşekkür ettiğini açıkladı.


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