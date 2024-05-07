Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Juventus'ta Roma maçının kadrosunda yer almayan Kenan Yıldız, takımla idmanlara geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 20:52
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
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Juventus forması giyen Kenan Yıldız, takımla antrenmanlara geri döndü.

Milli futbolcu, Roma ile oynanan maçın kadrosunda midesinden yaşadığı rahatsızlık yer almamıştı.

Juventus, Roma maçının ardından Salernitana karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, Kenan da antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Juventus, Salernitana ile 12 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.


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