Juventus'ta Kenan Yıldız kararı!
Juventus, son dönemde performansını artıran Kenan Yıldız'ın kış transfer döneminde takımdan ayrılmasını istemiyor.
Juventus, 18 yaşındaki genç futbolcusu Kenan Yıldız'ı ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.
Sky'da yer alan habere göre, Juventus'un daha önce takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan genç oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmama kararı aldığı belirtildi.
Juventus'un planları arasında Kenan Yıldız'a da yer verdiği ve genç oyuncuyu takımda tutma kararını Kenan Yıldız'a da bildirdiği aktarıldı.
18 yaşındaki genç oyuncunun adı daha önce Liverpool ve Arsenal gibi ekiplerle anılmıştı.
Juventus'ta bu sezon 9 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Türk sinemasının acı kaybı
- 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi
- Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası
- Bir ilanın perde arkası!
- Deprem uzmanından korkutan uyarı
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı
- Titanik batığında neden insan kalıntısı yok?