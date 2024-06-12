Juventus'ta Thiago Motta resmen başladı!

Juventus, teknik direktörlük görevine Thiago Motta'nın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 20:08
Juventus'ta Thiago Motta resmen başladı!
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Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Juventus yeni teknik direktörünü açıkladı.

İtalyan devi, son olarak Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta'yı takımın başına getirdi.

41 yaşındaki genç teknik adam ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta, takımını tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne götürdü.


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