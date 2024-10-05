Juventus'tan flaş Paul Pogba açıklaması! 'Harika bir oyuncuydu ama...'
Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, doping cezası düşürülen Paul Pogba ile ilgili açıklamada bulundu. Motta, 'Pogba konusunda ne yapacağımıza kulüp karar verecek' dedi.
Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Paul Pogba ile ilgili açıklamada bulundu.
İtalyan teknik adam, "Pogba konusunda ne yapacağımıza kulüp karar verecek. Harika bir oyuncuydu ama uzun süredir oynamıyor. Ben sadece bugüne odaklanıyorum." dedi.
Juventus, doping cezasının ardından Pogba'nın sözleşmesini askıya almıştı.
Doping nedeniyle 4 yıl ceza alan Fransız yıldızın cezası 18 aya düşürüldü. Pogba'nın 2025'in mart ayında yeniden sahalarda olması bekleniyor.
Etiketler: #Paul Pogba #juventus #Thiago Motta
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