Juventus'tan Victor Osimhen flaş açıklaması! 'Neredeyse 4 ay uğraştım'
Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen için açıklamalarda bulundu.
Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen için açıklamalar yaptı. Giuntoli yaptığı açıklamada, "Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim. Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım." dedi.
Deneyimli futbol adamı, "Victor Osimhen'in bence transfer dönemi bitmeden satılması gerekiyordu. Ancak Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis akıllı ve kurnaz bir girişimci. Ona çok şey borçluyum, onu seviyorum." ifadelerini kullandı.
JUVENTUS OSİMHEN'İN PEŞİNDE
Öte yandan İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Victor Osimhen için bir hamle düşünüyor.
Nijeryalı golcünün transferinin gerçekleşme bilmesi için Napoli'nin fiyat talebinde önemli indirime gitmesinin gerektiğinin altı çizildi.
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 4 asistlik performans sergiledi.
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