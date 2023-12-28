Juventus'tan yıldız oyuncusuna yeni sözleşme
Juventus takımın yıldız isimlerinden Gleison Bremer ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Juventus iç transferde mutlu sona ulaştı.
Juventus, Gleison Bremer ile 2028 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bremer'in bir önceki sözleşmesi 2027 yılında sona erecekti.
Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde transfer olan Gleison Bremer, Juventus formasıyla 60 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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