Juventus'un yıldızı Paulo Dybala, ayrılık kararını açıkladı

15 Mayıs 2022 Pazar, 19:50

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Paulo Dybala, sezon sonunda siyah-beyazlı takıma veda ediyor.

Dybala sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Size bunları anlatabilmek için doğru kelimeleri bulmak zor. Çok uzun süredir buradayım ve birçok duygu bir arada, hepsi bir arada. Daha uzun yıllar birlikte olacağımızı düşünmüştüm ama kader bizi farklı yollara sürüklüyor.

Burada yaşadığım her maçı ve her golü asla unutmayacağım. Sizinle büyüdüm, öğrendim yaşadım ve hayal ettim. Kimsenin elimizden alamayacağı sihirli 7 yıl ve 12 kupa... Zor zamanlarımda beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için büyük bir onur.

Yarın son kez bu formayla maça çıkacağım. Hayal etmesi zor ama bu bizim son vedamız olacak. Kolay olmayacak ama bu takım için her şeyi verdiğimi bilerek, gülümseyerek ve başım dik bir şekilde sahaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Palermo'dan 2015 yılında Juventus'a 40 milyon Euro karşılığında transfer olan Paulo Dybala, Torino ekibiyle çıktığı 291 maçta 115 gol ve 48 gol kaydetti. Bu sezon ise 37 maçta süre alan Arjantinli oyuncu, 15 gol ve 6 asist üretti.

Juventus, Serie A'nın 37. haftasında Lazio'yu ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, ligin son haftasında Fiorentina'ya konuk olacak.

36 hafta sonunda 69 puan toplayan Juventus, 4. sırada yer alıyor.