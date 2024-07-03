Kaan Ayhan: '6-1'lik maçın rövanşı oldu'
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ayhan, '6-1'lik maçın rövanşı oldu' dedi.
A Milli Takım kaptanımız Kaan Ayhan, EURO 2024 son 16 turunda 2-1 kazandığımız Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaan Ayhan karşılaşmayla ilgili, "Biraz zor oldu ama beklediğimiz bir sonuç oldu. İsterdik ki maçı daha rahat geçirelim ama Avusturya turnuvanın zorlu bir rakibiydi.'' dedi.
Mutlu olduklarını dile getiren Kaan, ''Çeyrek finale çıktığımız için mutluyuz. Utanacak bir şey yok. Futbolcu olarak en iyi performansımızı vermek için sahaya çıkıyoruz. Bu oyunun üzerine koymamız gerekiyor. En zor rakibe karşı hak ederek kazandık." ifadelerini kullandı.
Mert Günok ve Merih Demiral'e de yorum yapan yıldız isim, "Mert Günok'un kurtarışı gerçekten inanılmazdı. Merih Demiral de bugün hak ettiği bir maç çıkardı." yorumunu yaptı.
Kaan Ayhan son olarak, ''Oyuncu profili olarak orta sahada daha iyiyim. Bence özgüvenimizde yükselme oldu. Tüm sevgiye rağmen ülke olarak futbolda baskılı bir toplumuz. Kendimize bazen gereksiz baskı yapıyoruz. Grubu geçerek o baskıyı biraz atmıştık. Avusturya'nın favori görülmesi bizi biraz daha rahatlattı. 6-1'lik maçın da rövanşı oldu." sözlerini sarf etti.
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