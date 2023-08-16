Yayınlanma: 16.08.2023 - 00:48

Güncelleme: 16.08.2023 - 00:48

Galatasaray'ın başarılı savunmacılarından Kaan Ayhan, Olimpija karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan maça iyi başladıklarını ancak kırmızı karttan sonra oyunun değiştiğini belirterek, "Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Erken kırmızı karttan sonra oyunun karakteri değişti. 90 dakika iyi mücadele ettik. Bu şekilde ligde de devam etmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

Oynadığı mevkinin kendisi için fark etmediğini ve orta sahada da oynayabileceğini söyleyen Kaan Ayhan, "Son senelerde en çok stoperde oynadım. Hoca da bunu biliyor. Epeyi kullanıyor bu özelliğimi. Orta sahada oynadığımda da kendimi iyi hissediyorum. Takımıma, pozisyon fark etmeden yardım etmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı.

Hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili ise Ayhan, "Bu maç moral için önemliydi. Aynı zamanda ülke puanı için de önemli işti. Trabzonspor maçına bu moral ve konsantrasyonla çıkıp kazanmak istiyoruz. Son maçta istediğimiz skoru alamadık ama Trabzonspor maçında kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Play-off turundaki rakipleriyle ilgili de konuşan Kaan Ayhan, "Hepimiz Molde'yi istedik. Milli Takım'la Faroe Adaları'nda pek güzel anılarımız yok. Benim tercihim, Molde'ydi. Bu şekilde devam edip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz." diyerek açıklamalarını tamamladı.