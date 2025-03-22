Kaan Ayhan, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 13:17

Güncelleme: 22.03.2025 - 13:17

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında pazar günü Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Macaristan ile yapılan ilk maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Mert Müldür'e bırakan Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, millî futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı.

Öte yandan Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün ardından Kaan Ayhan, kadrodan çıkarılan üçüncü isim oldu.