Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe itirafı!
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta Kaan Ayhan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta Kaan Ayhan, mücadele sonrası açıklama yaptı.
Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Kazandık, en önemli şey bu. Yoğun fikstürde galibiyetin önemini görüyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe de yüksek tempoda devam ediyor. Beraberliğe oynamak gibi bir durum yok." dedi.
Kaan Ayhan ayrıca, "Duran toptan gol yedik, basit bir goldü. Lucas Torreira ile her geçen gün daha iyi anlaşıyoruz. Ne zaman, nerede topla buluşacağımı öğrenmeye başladım. Lucas'ın geçen seneden bir oyunu var, ben de ona ayak uyduruyorum. Arkadaşlarımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
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