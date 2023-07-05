Kaan Sarıaslan, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu!
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyun kurucu Kaan Sarıaslan'la anlaştı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyun kurucu Kaan Sarıaslan'ı transfer etti.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Kaan Sarıaslan, daha önce Mamak Belediyesi, Bursaspor, Ankara DSİ, Büyükçekmece Basketbol ve Konyaspor'da mücadele etti.
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