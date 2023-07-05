Kaan Sarıaslan, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 20:47

Güncelleme: 05.07.2023 - 20:47

Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyun kurucu Kaan Sarıaslan'ı transfer etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Kaan Sarıaslan, daha önce Mamak Belediyesi, Bursaspor, Ankara DSİ, Büyükçekmece Basketbol ve Konyaspor'da mücadele etti.