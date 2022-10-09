Kadıköy'de 11 dakikada 3 penaltı
Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki maçın 11 dakikası içerisinde 3 kez penaltı kararı verildi.
Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 60 ila 71. dakikaları arasında tam 3 penaltı kararı verildi.
60. dakikada Karagümrük savunması topu uzaklaştırmak isterken sert vurulan top, Caner Erkin'in koluna geldi ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 62. dakikada topun başına gelen Valencia, Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.
Santradan sonra Karagümrük'ün ilk hücumunda Borini, savunma arkasına sarktı ve Altay Bayındır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. 64. dakikada kazanılan penaltıyı 2 dakika sonra Borini ağlara gönderdi.
71. dakikada Enner Valencia'nın şutu sonrası Karagümrük savunmacı Nicholas'ın topu elle kestiği gerekçesiyle VAR'dan hakem Atilla Karaoğlan'a uyarı gitti. Hakem, monitörden incelemesini yaptıktan sonra tekrar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Enner Valencia, 73. dakikada topu filelere gönderdi.
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