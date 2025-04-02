Kadıköy'de derbi öncesi L-Gante ve Wanda Nara düeti
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Ülker Stadyumu'nda alışılageldik listeden farklı şarkılar çaldı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisi öncesi stadyum hoparlörlerinden bu maça özel şarkılar çaldı.
Jose Mourinho'nun 'We are clean' (biz temiziz) sözleri yankılandı ve arka planında Özdemir Erdoğan'ın ünlü 'Gurbet' enstrümental olarak verildi.
Ardından L-Gante ile Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın birlikte söylediği rap parçası 'Amor Verdodado' da çalındı.
Ayrıca, içinde 'kanguru gibi zıplıyor herkes' sözleri geçen Gazapizm'in 'Heyecanı Yok' şarkısı da çalındı.
Etiketler: #Wanda Nara #mauro icardi #fenerbahçe #galatasaray
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