Kadıköy'de zafer gecesi! Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı...

Yayınlanma: 26.09.2024 - 18:42

Güncelleme: 26.09.2024 - 21:43

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Christian Burgess (Kendi kalesine) attı. Union Saint-Gilloise'nin tek golü uzatma dakikalarında Ross Sykes'tan geldi.

Union Saint-Gilloise, Kevin Mac Allister'ın 74. dakikada kırmızı kart görmesi sonrası mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Fenerbahçe de 90. dakikada Osayi Samuel'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, 90. dakikada penaltıda gole izin vermedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu maçla birlikte Avrupa'da rekor kırdı. Portekizli teknik adam, 21. yüzyıl içinde dokuz farklı takımla Avrupa'da grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 2-1 Union Saint-Gilloise

90+3' Gol | Maalesef kalemizde gol görüyoruz. Uzaklardan çekilen şut direkten döndü. Dönen topu Ross Sykes tamamladı.

90' PENALTI KAÇTI | Ivanovic'in kullandığı penaltıyı kaleci Livakovic çıkardı.

90' PENALTI VE KIRMIZI KART | Hakemden penaltı kararı geldi! Osayi Samuel yaptığı hareketten dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

82' GOOOL | Osayi Samuel sağ kanattan harika geldi. Dar açıdan çektiği şut kaleciden döndü. Dönen top Christian Burgess'e çarpıp GOL oldu.

80' SARI KART | Sofiane Boufal, Tadic'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

73' KIRMIZI KART | En Nesyri ceza sahasının az dışında yerde kaldı. Karar serbest vuruş! Kevin Mac Allister, yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.

71' Tadic'in yaptığı güzel ortada ceza sahası içinde topa kafa vuran En Nesyri ağları bulamadı.

62' Ceza sahasında topu önünde bulan Sadiki'nin şutunu Livakovic kurtardı.

59' Sol kanattan tehlikeli geldiler. Yakın mesafeden ceza sahasına gönderilen topu Becao karşıladı.

55' SARI KART | Mert Müldür, yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

54' İrfan'ın kullandığı kornerde topa kafa vuran En Nesyri'nin vuruşu çizgiden çıkarıldı.

50' Oosterwolde sağ kanattan topu harika getirdi açtığı ortada İrfan zor pozisyondan kaleyi bulamadı.

36' Mert Müldür'ün savunma arkasına attığı harika pasta topla buluşan En Nesyri'nin şutu kaleyi bulmadı.

33' SARI KART | Becao itirazdan sarı kart görüyor.

32' İrfan Can'ın sağ kanattan açtığı ortaya En Nesyri dokunamadı. Top kaleye doğru giderken kaleci karşıladı.

27' GOOOL | Korneri hemen paslaşarak kullanan Cengiz, Szymanski'yi topla buluşturdu. Sebastian'ın açtığı ortada Becao kafayla indirdi. Top tersine gelmesine rağmen harika bir vuruş yapan Çağlar golü buldu.

17' Atılan pası önüne alan İvanovic ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan çektiği şutu Livakovic kurtardı.

15' Tehlikeli geldiler. Sadiqi'nin ceza sahasının sol çarprazından çektiği şutu Livakovic kurtardı.

10' Szymanski'nin kullandığı korneri karşıladılar. Dönen topu Szymanski tekrar ortaladı. Kaleciden çift yumruk!

2' Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada kalemiz boşta kaldı fakat topa hiçbir Union SG'li oyuncu dokunamadı.

1' Haydi Fenerbahçe zafer gecesi olsun! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi...