Kadın Milli Golf Takımı, Macaristan'da altın madalya kazandı

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:12

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dört gün süren şampiyona sonunda Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa şampiyonu olurken, Erkek Milli Golf Takımı ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonanın ilk gününde liderliğe yükselen, sonraki günlerde oynadıkları bütün maçları kazanan Kadın Milli Golf Takımı, finalde karşılaştığı rakibi Ukrayna'yı da 2-1 mağlup etti.

Erkek Golf Milli Takımı ise üçüncülük maçında Sırbistan'ı 2-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.