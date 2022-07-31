Kadın Milli Golf Takımı, Macaristan'da altın madalya kazandı
Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dört gün süren şampiyona sonunda Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa şampiyonu olurken, Erkek Milli Golf Takımı ise üçüncü sırayı aldı.
Şampiyonanın ilk gününde liderliğe yükselen, sonraki günlerde oynadıkları bütün maçları kazanan Kadın Milli Golf Takımı, finalde karşılaştığı rakibi Ukrayna'yı da 2-1 mağlup etti.
Erkek Golf Milli Takımı ise üçüncülük maçında Sırbistan'ı 2-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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