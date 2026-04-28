Kadın rallici Nazan Zorlu’dan bir ilk

Co-pilotu Özhan Çıplak ile birlikte yarışan Zorlu, Fransa’da düzenlenen ve Le Touquet Pas-de-Calais Rallisi kapsamındaki elektrikli otomobil ralli kupası The Alpine A290 Rally Trophy’de start alarak bu seride yarışan ilk Türk sporcu oldu. Bu yarış, yalnızca sportif bir mücadele değil; aynı zamanda otomobil sporlarının geleceğine dair güçlü bir mesaj niteliği taşıdı. Elektrikli araçların bu denli önemli bir organizasyonda yer alması, sürdürülebilir yarışçılığın artık bir alternatif değil, kaçınılmaz bir yön olduğunu ortaya koydu.

Elektrikli ralli deneyimini değerlendiren Nazan Zorlu, otomobil sporlarında yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, “Bu sezon sadece hız için değil, yeni bir çağ için yarışıyoruz. Otomobil sporları uzun yıllardır yüksek karbon salınımı ile anılan bir alan oldu. Ancak artık bu algı değişiyor. Elektrikli araçlarla yarışmak, doğaya olan etkimizi azaltırken aynı zamanda sürüş anlayışını da tamamen dönüştürüyor. Bu yarışlarda sadece cesaret değil; enerji yönetimi, verimlilik ve strateji de ön plana çıkıyor. Türkiye’den bu alanda ilk adımı atan sporcu olmak benim için büyük bir gurur. Bu dönüşümün bir parçası olmak ve sürdürülebilir motor sporlarının gelişimine katkı sağlamak en büyük motivasyonum” dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Direktörü Murat Kaya da, “Elektrikli ralli araçlarının sahada yer almaya başlamasını, sporun geleceği adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu dönüşüm sadece çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda performans ve teknoloji anlamında da yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de bu süreci yakından takip ediyor ve gerekli altyapıyı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Federasyon olarak önceliğimiz; sporumuzun gelişimini desteklerken, yeni teknolojilere uyum sağlayan, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapı oluşturmaktır” şeklinde konuştu.