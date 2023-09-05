Kadın voleybolcuların sağlığı emin ellerde: Sosyal sorumluluk projesinden Sultanlar Ligi hedefine
Play-Off’ları geçerek 1’inci Lig'e yükselen Fethiye Zirvespor’un haklarını devralan Bodrum Belediyesi Bodrumspor A Kadın Voleybol Takımının sağlık hizmetleri sponsoru Medlife Tıp Merkezi oldu.
Geçtiğimiz günlerde Tıp Merkezi’ni ziyaret eden Bodrumspor A Kadın Voleybol takımı sporcuları, yöneticileri Hadi Türk, Mehmet Dağoğlu, Murat Önder, Rıza Karakaya, Fatih Öztarakçı, Ogün Yıldız, Av. Handan Yazıcıoğlu ve Antrenör Adnan Kıstak’ın katıldığı törende sponsorluk anlaşması imzalandı.
İmzalanan anlaşmaya göre Medlife Tıp Merkezi, bir yıl süresince Bodrumspor A Kadın Voleybol Takımı sporcularına sağlık desteği verecek.
Kuruldukları geçen yıl bir üst lige çıkma başarısı gösteren Bodrumspor A Kadın Voleybol takımı adına Medlife Tıp Merkezi yöneticilerine, Bodrumspor logolu tablo hediye eden kulüp yöneticisi Mehmet Dağoğlu, sağlık sponsorluğu desteği için teşekkür etti.
Medlife Tıp Merkezi Medikal Direktörü Dr. Serhat Demiroğlu ile Başhekim Dr. Serdar Demiroğlu ise, “Biz sporu seviyoruz ve Bodrum’da sporun gelişmesini istiyoruz. Bu nedenle kulübümüze destek veriyoruz. Her zaman takımımızın yanındayız” diye konuştular.
Farkındalık projesi olarak başlayan, kısa sürede profesyonel alanda mücadele eden bir takıma dönüşen Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, hikayesi ile de dikkat çekiyor.
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