Kadınlar derbisi Beşiktaş'ın!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 104-89 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 22:59
Kadınlar derbisi Beşiktaş'ın!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 104-89 mağlup etti.

Salon: BJK Emlakjet

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Hakemler: Murat Ciner, Seda Esen, Burak Pehlivan

Beşiktaş: Lazic 12, Evans 22, Elif Bayram 13, Nogic 28, Li 29, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, McCowan 25, Meltem Yıldızhan, Hartley 14, Vanloo 16, Allen 12, Büşra Akbaş 6, Sude Yılmaz

1. Periyot: 35-26

Devre: 66-53

3. Periyot: 86-72


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