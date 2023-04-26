Kadınlar Futbol Ligi'nde play-off heyecanı başladı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off 1. turunda ilk maçlar tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off 1. turunda ilk maçlar yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Konak Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-4
Ataşehir Belediyespor-Fatih Vatanspor: 0-6
Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone: 0-4
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Hakkarigücü-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1
Eşleşmelerde rövanş mücadeleleri, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Ligde A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, doğrudan çeyrek finale yükselmişti.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sezonun kalanına devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi de çeyrek finale adını yazdırmıştı.
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