Kadınlar Futbol Ligi'nde play-off heyecanı başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off 1. turunda ilk maçlar tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 07:37
Kadınlar Futbol Ligi'nde play-off heyecanı başladı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off 1. turunda ilk maçlar yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Konak Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-4

Ataşehir Belediyespor-Fatih Vatanspor: 0-6

Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone: 0-4

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Hakkarigücü-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1

Eşleşmelerde rövanş mücadeleleri, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Ligde A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, doğrudan çeyrek finale yükselmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sezonun kalanına devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi de çeyrek finale adını yazdırmıştı.


Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Toplu sonuçlar play-off

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