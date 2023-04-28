Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Barcelona!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyen Barcelona, finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 08:30
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Barcelona!
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyen Barcelona, finale yükselen ilk takım oldu.

Barcelona, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'yi ağırladı. Graham Hansen ve Reiten'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren mücadelenin ardından İspanyol ekibi final biletini aldı.

Turnuvada üst üste üçüncü kez finale çıkma başarısını gösteren Barcelona, Arsenal-Wolfsburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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