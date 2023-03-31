Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final belli oldu
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ve Chelsea, yarı finale yükseldi.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ve Chelsea yarı final çıktı.
İlk maçta PSG'yi 1-0 mağlup eden Wolfsburg, 1-1 sona eren rövanş mücadelesinin ardından adını yarı finale yazdırdı.
Son yarı finalisti belirleyecek mücadelede Chelsea, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Lyon'u ağırladı. Normal süresi konuk ekibin 1-0, uzatma bölümü de 2-1 üstünlüğüyle biten maçta rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Chelsea, yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Wolfsburg-Arsenal, Chelsea-Barcelona eşleşmeleri gerçekleşti. Bu turda ilk maçlar 22-23 Nisan, rövanşlar ise 29-30 Nisan'da oynanacak.
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