Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Barcelona ve Arsenal yarı finale adını yazdırdı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Arsenal yarı final yükseldi.
Turnuvanın çeyrek finalinde iki rövanş karşılaşması oynandı.
İlk maçta Roma'yı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek yarı final bileti alan ilk takım oldu.
Gecenin diğer mücadelesinde ise ilk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Londra temsilcisi, son dört takım arasında kalmayı başardı.
Çeyrek final rövanşında yarın Wolfsburg-PSG ve Chelsea-Lyon maçları oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi
- 'Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
- AKP'nin 'deprem' gerekçeli tek istifası!
- Erdoğan taraftarı grup sokak röportajına saldırdı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'ndan açıklama
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında?