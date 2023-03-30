Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Barcelona ve Arsenal yarı finale adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 08:17
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Arsenal yarı final yükseldi.

Turnuvanın çeyrek finalinde iki rövanş karşılaşması oynandı.

İlk maçta Roma'yı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek yarı final bileti alan ilk takım oldu.

Gecenin diğer mücadelesinde ise ilk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Londra temsilcisi, son dört takım arasında kalmayı başardı.

Çeyrek final rövanşında yarın Wolfsburg-PSG ve Chelsea-Lyon maçları oynanacak.


UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi barcelona Arsenal

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