Kadınlar toplumun yapı taşı

Futbolda sponsorluk kulüplerin ve sporcuların olmazsa olmazı halini alırken firmaların sosyal sorumluluk projeleriyle verdiği destek büyük önem taşıyor. Bu markaların başında arsaVev geliyor.



arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk; Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Hatay Kadın Voleybol Takımı ve Ege Gücü Ampute Futbol Takımı’na sponsor oluşlarını “Kadınlar ve engelli bireyler bizim kırmızı çizgimiz” diyerek açıklıyor. Öztürk ile spora verdikleri katkıyı konuştuk.

arsaVev olarak sosyal faydayı merkeze alan bir yaklaşım benimsediğinizi biliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinizde en çok hangi alanlara odaklanıyorsunuz?

- BÜLENT ÖZTÜRK: arsaVev sosyal fayda temelleri üzerine kurulmuş bir şirket. İşim benim aynı zamanda hem hobim hem de sosyal sorumluluk projem. Konut erişiminin imkânsız hale gelmesini, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılayamamasını dert edindim ve çözüm üretmek üzere yola çıktım. Ekibimle birlikte canla başla bu probleme çözüm olacak projeler geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Bu projelerle sadece konut değil bir yaşam biçimi sunuyoruz. İçinde olduğumuz topluma nasıl bir fayda sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Toplum içinde dezavantajlı gruplara destek olmaya ve onları hayata dahil etmeye alışıyoruz. Kadınlar ve engelli bireyler bizim kırmızı çizgimiz diyebilirim. Sürdürülebilirliğin bu iki grubun hayata, ekonomiye, sanatın ve sporun her dalına dahil edilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

Kadın sporuna destek stratejik bir çizgi gibi görünüyor: Bu bir “kurumsal duruş” mu, yoksa “dönüştürücü toplumsal hedef” mi? Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı sponsorluğundan bahsedebilir misiniz?

- BÜLENT ÖZTÜRK: Kadınlar toplumların yapı taşları, kadınlar hayatın her alanında homojen olarak yer almazlarsa toplumumuzun sürdürülebilir olarak ilerlemesi mümkün olmayacak. Kadın sporlarına desteğimiz de tam da bu nedenden kaynaklanıyor. Özellikle Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı tarihinde ilk kez bu sezonu şampiyon bitirdi. erkek egemen bir spor dalı olan futbolda kadınları destekliyoruz. Futbol oynayan kız çocuklarına baktığımızda dünyanın her yerinde şunu görüyoruz; maddi olarak dezavantajlı ailelerin çocukları. Aileleri herhangi bir spor dalı için destekleyemiyor ve onlar da hiçbir ekipman gerekmeksizin sokakta futbol oynamayı öğreniyorlar. Futbol onların geleceklerini kurtarmalarının tek yolu. Erkek futbol dünyasının büyük ekosistemi içinde maalesef kadın futbol takımları çok küçük bir yer kaplıyor. Hem maddi hem yönetimsel hem de taraftar olarak desteğe ihtiyaçları var. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na sponsorluğumuz da tam da bu nedenle. Kızlarımız bu yıl şampiyon da olarak desteğimize en güzel karşılığı verdiler. Çok mutlu çok gururluyuz.

‘HATAY ŞAHSİ MESELEMİZ’

Hatay Kadın Voleybol Takımı’nda isim sponsorluğu, sadece spor sponsorluğu değil; aynı zamanda şehir ve dayanışma duygusu da taşıyor. Hatay özelinde hedeflediğiniz sosyal etki nedir?

- BÜLENT ÖZTÜRK: Hatay bizim için bir spor sponsorluğu değil bir gönül sponsorluğu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, “Hatay benim şahsi meselem” demişti. Yaşanan felaketten sonra Hatay’ın aldığı yara ve içinde kaldığı çaresizlik, benim de şahsi meselem haline geldi, Mustafa Kemal’in aziz hatırasına ve mirasına destek vermek istedim. Hatay Kadın Voleybol Takımı depremde 8 oyuncusunu kaybetmiş, hayatta kalan oyuncuların, teknik ve yönetim kadrolarının da tamamı yakın ailesinden kayıplar vermiş. Küllerinden doğmuş bir takım. Her bir oyuncumuz bir anka kuşu. Sadece voleybol oynamıyorlar, hayata tutunuyorlar ve içinde yaşadıkları toplumu da hayata tutunduruyorlar. Konteyner kentte yaşayan herkes için bir umut olmuş durumalar. Herkes onlara destek oluyor, maçlarını takip ediyor, onlarla heyecan ve mutluluk yaşıyorlar. Yani özetle biz bu sponsorlukla sadece bir takıma değil yıkıntının içinden yeniden hayat inşa etmeye çalışan bir kente destek oluyoruz ve bizim için çok kıymetli.

Ege Gücü Ampute Futbol Takımı sponsorluğu ile farklı ihtiyaçları olan takımlara desteğinizi sürdürüyorsunuz. Bu sponsorluğun arkasında nasıl bir hikâye var?

BÜLENT ÖZTÜRK: Ege Gücü Ampute Futbol Takımı da başka bir gönül sponsorluğumuz. Orada da sporla hayata tutunan birbirinden kıymetli sporcularımız ve yöneticilerimiz var. Kadın futbolunda yaşanan durumun bir benzeri bu alanda da yaşanıyor. Erkek futbolu müthiş büyük bir ekonomi ancak ampute futbol takımları bu ekonominin içinden maalesef çok küçük bir pay alıyor. Onların daha fazla pay alması, daha güçlenmesi, sporcularımızın ve beraberinde ailelerinin hayata daha sıkı bağlanması bizim için paha biçilemez bir mutluluk.