Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:59

Güncelleme: 07.12.2024 - 12:59

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak dev mücadelede, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasnın VAR hakemi Kadir Sağlam oldu. Peki, Kadir Sağlam kimdir? Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Kadir Sağlam kaç yaşında, nereli? Kadir Sağlam'ın kariyeri ve yönettiği maçlar...

KADİR SAĞLAM KİMDİR?

Kadir Sağlam, 1986 yılında dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine, 2006 yılında başladı. Alt kademelerde birçok müsabakada görev aldı.