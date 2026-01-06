Kadro dışı bırakılmıştı: İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milli oyuncuya Süper Lig'den bir takımın talip olduğu kaydedildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

TRT Spor'da yer alan habere göre, Kasımpaşa, 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda sarı-lacivertli kulüp ile anlaştı.

İrfan Can'ın kararı doğrultusunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU

İrfan Can Kahveci'nin imzayı attıktan sonra Kasımpaşa'nın Antalya kampına katılacağı iddia edildi.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.