Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadro dışı bırakılmıştı: İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip!

Kadro dışı bırakılmıştı: İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip!

6.01.2026 17:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kadro dışı bırakılmıştı: İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Süper Lig'den bir takım ile anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milli oyuncuya Süper Lig'den bir takımın talip olduğu kaydedildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

TRT Spor'da yer alan habere göre, Kasımpaşa, 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda sarı-lacivertli kulüp ile anlaştı.

İrfan Can'ın kararı doğrultusunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU

İrfan Can Kahveci'nin imzayı attıktan sonra Kasımpaşa'nın Antalya kampına katılacağı iddia edildi.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #kasımpaşa #irfan can kahveci

İlgili Haberler

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli hakkında tutuklama talebi Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Yüksel Yıldırım'dan Musaba transferi için açıklama: 'Fenerbahçe bedavaya aldı'
Yüksel Yıldırım'dan Musaba transferi için açıklama: 'Fenerbahçe bedavaya aldı' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anthony Musaba transferi için, "Fenerbahçe de bunu biliyor. Bedavaya aldı Fenerbahçe. Türkiye Ligi’ni bilen, kendini ispat etmiş bir oyuncu" dedi.
Trabzonspor ile görüşmüşlerdi... Karşıyaka, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe'yi bekliyor!
Trabzonspor ile görüşmüşlerdi... Karşıyaka, Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe'yi bekliyor! Trabzonspor yönetimiyle Adem Yeşilyurt'un transfer için masaya oturan Karşıyaka, genç yıldız adayı için haftaya Fenerbahçe'yle görüşecek.