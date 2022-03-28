Kanada, Dünya Kupası biletini kaptı
Kanada, CONCACAF Elemeleri'nde Jamaika'yı 4-0 mağlup etti ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.
Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde Kanada ile Jamaika karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Kanada 4-0'lık skorla kazandı. Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Cyle Larin, 44. dakikada Tajon Buchanan, 82. dakikada Junior Hoilett ve 88. dakikada Adrian Mariappa (kendi kalesine) kaydetti.
Kanada'da Larin karşılaşmaya 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı. Atiba Hutchinson ise 62. dakika maça dahil oldu.
Alınan bu sonucun ardından Kanada, CONCACAF Elemeleri Final Turu'nda puanını 28'e çıkarttı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.
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