KAP bildirimi geldi! Ciro Immobile Beşiktaş'ta...
Beşiktaş, bu gece İstanbul'da olması beklenen Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ateşi yaktı...
Siyah beyazlı takım, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI
Beşiktaş, Roma'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllığına anlaştı.
Siyah-beyazlılar, Lazio'ya bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Oyuncuya verilecek rakamın ise 6 milyon euro olacağı ortaya çıktı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da kamptan ayrılarak Ciro Immobile transferi için İtalya'ya gitti. Ciro Immobile, saat 23:00'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.
Siyah-Beyazlılar, İtalyan golcü Ciro Immobile için ayrıca transfer paylaşımında bulundu. KARİYERİ VE RAKAMLARI
Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.
İşte o paylaşım;
???????? pic.twitter.com/XP8YVyu7lb— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2024
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