Karabağ'dan Norveç'te tarihi zafer
Azerbaycan ekibi Karabağ, Bodo/Glimt deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı ve ilk puanlarını elde etti.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt ile Karabağ karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Qarabağ 2-1'lik skorla kazandı.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 22. dakikada Tural Bayramov ile öne geçti. Bodo, 41. dakikada Patrick Berg ile eşitliği sağladı.
Karabağ'a zaferi getiren golü 69. dakikada Abdellah Zoubir kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Karabağ, ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Bodo/Glimt ise ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.
Karabağ, gelecek hafta Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Bodo/Glimt ise Manchester United deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Karabağ #bodo glimt #avrupa ligi
Spor Haberleri
- Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş maçı öncesi dağıldı!
- Chelsea, 8 golle şov yaptı
- MANU, 380 gün sonra Avrupa'da kazandı
- Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk puanını aldı!
- Athletic Bilbao 2 dakikada 3 puanı kaptı
- Ange Postecoglou: Bizim için hayal kırıklığı oldu
- İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt
- Roma, Avrupa Ligi'nde USG'ye takıldı
- Karabağ'dan Norveç'te tarihi zafer
- Okan Buruk'tan Mourinho'ya gönderme
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanıklar tek tek ifade verdi
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Belediyelerden hastane adımı
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Konserve ton balığında cıva tespit edildi
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- AKP’li vekil ateş püskürdü!