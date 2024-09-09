Karadağ - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galler, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.
Craig Bellamy yönetimindeki Galler, deplasmanda Robert Prosinecki'nin ekibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
KARADAĞ - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?
Kraj Bistrice Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.
KARADAĞ - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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