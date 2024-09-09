Karadağ - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Karadağ - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galler, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2024 Pazartesi, 11:37
Karadağ - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.

Karadağ - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Craig Bellamy yönetimindeki Galler, deplasmanda Robert Prosinecki'nin ekibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Karadağ - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KARADAĞ - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Kraj Bistrice Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.

Karadağ - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KARADAĞ - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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