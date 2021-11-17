Karadağ'ı geçtik, sıra play-off'ta!

17 Kasım 2021 Çarşamba, 00:07

Öncelikle zor maçtı.

Kolay rakip olmadığını çok iyi biliyorduk.

Hele hele Katar 2022 elemelerindeki ilginç sonuçlar, İtalya ve Portekiz gibi devlerin liderlikten oluşu, kolay lokma gibi gözüken rakiplerin demir leblebiye dönüşüp diş kırması...

O yüzden geçen yıllarda da sabıkamız varken Karadağ maçına yoğurdu üfleyerek çıkmalıydık.

Çıktık mı?

Hayır.

Nedense paldır küldür girdik. Bir an önce golü atıp direksiyona girmek ister gibiydik. Ama bu telaş bize pahalıya mal oldu.

Golü yedik.

Orta alanda kaptırılan bir top, savunmanın çizgi halinde yakalınışı ile Karadağ'ın öne geçişi.

Kısa süreli bir panik sonrası toplanıp sağlı sollu gol aramaya başladık. Caner'in ezbere ortaları etkisiz kalınca bu kez ortaalanda Hakan'la çizgiye inen Abdülkadir sorumluluk aldı, ama final vuruşları gelmiyordu.

Burak'ın tutuk futbolu yakalanan pozisyonların kolay harcanmasına yol açtı. Panikliyorduk ki, son haftaların flaş ismi Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Abdülkadir'in adrese teslim ortasına yatarak vurdu, kaptan Vujacic'in hamlesi yetersiz kalınca rahat soluk aldık.

Kendimize güvenimiz yerine gelmişti.

1-1 sonrası artık daha çok atağa çıkan taraftık, ne var ki Karadağ da az ama öz geliyordu. Özellikle golü atan Beciraj'ın ısrarlı hücumları savnmayı zorladı. Zeki'nin yetmediği yerde Çağlar devreye girdi. O yokken Merih kademe yaptı.

Bir şeyler değiştirmek gerekiyordu. Kuntz risk alıp kesici Berat'ın yerine oyun kurucu Orkun'u sürdü sahaya.

2. yarıdaki bu değişiklik orta alanaa yeni bir organizasyon getirecek, kaptan Vujacic'in çıkışı da Karadağ'ı bozacaktı.

Nitekim, Orkun Kökçü, belki de gecenin en güzel hareketiyle Karadağ kalecisi Sarkic'i avlaması bizim çocuklara istenilen üstünlüğü getirdi. Öndeydik, ama Karadağ'ın atakları da zorluyordu kalemizi. Hele 64. dakikada Çağlar'ın topu çizgiden çıkarışı yürekledi ağızlara getirdi.

Kalanbölümde topu dolaştırdık, Roterdam'dan Norveç galibiyet golünü beklerken Portakallar'ın öne geçtiğini, farkı açtığını duyduk. Hollanda grubu lider bitiriyor, biz ise 2. olup kendimizi play-off'lar atıyorduk.

Ne diyelim, buna da şükür!