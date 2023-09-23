Karagümrük 1 puanı son dakikada kurtardı!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 19:59

Güncelleme: 23.09.2023 - 19:59

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Pendikspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

45+2'nci dakika penaltıdan Oscar Romero kaydettiği golle öne geçen Pendikspor, 90+1'de Valentin Eysseric'in attığı gole engel olamadı ve karşılaşma berabere bitti.

Ev sahibi ekibi Pendik'te ilk yarıda Berkay Sülüngöz'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 4, Fatih Karagümrük ise 6 yaptı.

Pendikspor önümüzdeki hafta zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Kasımpaşa derbisi oynayacak.