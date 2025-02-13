Karagümrük adım adım Süper Lig'e

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti ve Süper Lig yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Karagümrük adım adım Süper Lig'e
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 22:43

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Solwie Energy Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı.

Wesley Moraes, 81. dakikada penaltıyı kaçırdıktan sonra tamamladı ve Karagümrük'e galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 45 yaptı ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı, üçüncü sıradaki Erzurumspor ile aradaki puan farkını 5'e çıkardı.

Ankaragücü ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 30 puanla, küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.

Karagümrük, gelecek hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Sakaryaspor deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Fatih Karagümrük #MKE Ankaragücü #Trendyol 1. Lig
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