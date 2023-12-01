Karagümrük, İstanbulspor karşısında zorlanmadı!
Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Fatih Karagümrük evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada David Jensen (KK), 49. dakikada Ryan Mendes ve 53. dakikada Can Keleş kaydetti.
Fatih Karagümrük aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor ise 8 puanda son sırada kaldı.
Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Özel, Pazartesi gününü işaret etti!
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Kartal'ın hareketi Danimarkalıları şaşırttı!
- O zabıtanın ifadesi ortaya çıktı
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Can Gürzap hayatını kaybetti
- 'O....u çocukluğu', 'p.çlik', 'onursuzluk...'
- 'Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum...'