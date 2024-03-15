Karagümrük - Konyaspor maçında puanlar paylaşıldı!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 22:54

Güncelleme: 15.03.2024 - 22:54

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konyaspor'un golü 43. dakikada Alassane Ndao'dan geldi. Karagümrük bu gole 85. dakikada Güven Yalçın ile yanıt verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı.

KAFKAS 1 PUANLA BAŞLADI

Shota'dan sonra takımın başına getirilen Tolunay Kafkas, ilk maçına 1 puan alarak başladı. Konyaspor ise ligde üst üste 2. beraberliğini aldı.

EMRE MOR KADRODA YOK

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, Emre Mor'u maç kadrosuna dahil etmedi.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanı 33 yaptı. Karagümrük ise 30'a çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Sivasspor deplasmanına gidecek.