Karagümrük, Süper Lig'e galibiyetle veda etti!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında küme düşen Fatih Karagümrük, Samsunspor'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:55
Karagümrük, Süper Lig'e galibiyetle veda etti!
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında küme düşen Fatih Karagümrük, Samsunspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 42. dakikada Markao, 50. dakikada Ryan Mendes ve 90+2. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Samsunspor'un tek golü Soner Aydoğdu'dan geldi.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Samsunspor'da Yunus Emre Çift, 72. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın'ın 85. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Küme düşmesi kesinleşen Tolunay Kafkas'ın öğrencileri bu sonuçla ligi 40 puanla tamamladı. Bir iddiası olmayan Samsunspor ise 43 puanla sezonu kapattı.


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