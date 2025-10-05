Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e kendi evinde şok yenilgi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 20:09:00
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı LNZ Cherkasy'ye 4-1 mağlup oldu.

Ukrayna Premier Lig'in 8. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy'yi konuk etti.

Arena Lviv Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1'lik skorla kazandı.

LNZ Cherkasy'ye galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah kaydetti.

İLK KEZ YENİLDİ

Shakhtar'ın tek golünü ise 85. dakikada Egor Nazaryna attı.

Bu sonucun ardından Shakhtar ligde ilk mağlubiyetini yaşadı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. LNZ Cherkasy ise puanını 14 yaptı.

Ukrayna Premier Lig'in gelecek haftasında Shakhtar, Polessya deplasmanına gidecek. LNZ Cherkasy ise Kolos'u konuk edecek.

